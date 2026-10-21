Liverpool : Rio Ngumoha a volé la vedette à une attaque à 415 M€

Après avoir été mené 2-0 par Villarreal sur sa pelouse d’Anfield, Liverpool a su réagir pour l’emporter 4-3 au terme d’un match complètement fou. Un succès qui permet au club de la Mersey d’aligner une troisième victoire en autant de rencontres et d’être provisoirement en tête du classement de la Ligue des Champions, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain, en attendant les matchs du jour d’Aston Villa, du Sporting CP, d’Arsenal, du Real Madrid et du Betis. Et si les Reds ont su se sortir du piège espagnol, c’est en grande partie grâce à leur pépite Rio Ngumoha. Un pari réussi pour Andoni Iraola, qui avait fait le choix fort de laisser son trio offensif à 415 M€ — Alexander Isak, Florian Wirtz et Bradley Barcola — sur le banc de touche.

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Aligné sur le flanc droit de l’attaque au coup d’envoi, l’Anglais de 18 ans a délivré deux passes décisives avant d’être remplacé à un quart d’heure de la fin. Deux offrandes qui lui ont permis de devenir le plus jeune joueur de Liverpool à délivrer une passe décisive dans un match de Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, son entraîneur, Andoni Iraola, ne cachait pas sa satisfaction : « je suis vraiment satisfait de Rio. Il s’efforce de s’améliorer dans tous les domaines où nous essayons de le corriger. Il joue beaucoup plus à droite et s’est très bien adapté. Il se projette davantage vers l’intérieur. Il a eu des difficultés en défense en première mi-temps, mais la deuxième s’est nettement mieux déroulée. Il devient un joueur de plus en plus complet, alors qu’il n’a encore que 18 ans. » Une joie logiquement partagée par le principal intéressé.

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Successeur désigné de Mohamed Salah

« Les gars ont livré une superbe performance. Nous étions menés de deux buts, mais l’état d’esprit était toujours au rendez-vous. Nous savions que nous allions gagner. C’est l’un des meilleurs matchs que j’ai disputés. Je me suis fait plaisir et l’équipe m’a beaucoup aidé. Chaque fois que je reçois le ballon et qu’il y a une occasion de me retrouver en un contre un ou en deux contre un, je crois en moi. Je vais simplement continuer sur ma lancée et être impitoyable. C’est formidable de battre ces records, mais l’essentiel, c’est de gagner. Nous avons les meilleurs supporters du monde et entendre mon nom scandé, c’est un rêve », a-t-il confié au micro d’Amazon Prime.

Pour la presse anglaise, voir un talent local briller est toujours un plaisir, et plusieurs médias l’ont bien fait comprendre. À commencer par The Times : « Ngumoha, 18 ans, vole la vedette aux stars à 100 millions de livres sterling lors du retour de Liverpool ». « La soirée où Rio Ngumoha a confirmé son statut de futur grand champion : Liverpool disposait d’une ligne offensive évaluée à 400 millions de livres, mais c’est ce jeune joueur de 18 ans qui s’est le plus illustré lors de cette victoire chaotique arrachée in extremis », a écrit le Daily Mail, quand The Sun a fait de l’ailier le successeur désigné de Mohamed Salah : « Rio Ngumoha a convaincu les supporters qu’il était la raison pour laquelle Mohamed Salah avait quitté Liverpool. » Rien que ça !