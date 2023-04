Ligue 1 : les regrets de l’OM

Avant d’affronter le FC Lorient ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille est troisième de Ligue 1. Les Phocéens sont distancés par le Paris Saint-Germain de six points et du RC Lens de trois points. Sachant qu’après cette journée de Ligue 1, il ne restera plus que huit matches à jouer et donc 24 points à prendre.

Tout reste donc jouable pour le titre de Ligue 1, comme le rappelait Sead Kolasinac en conférence de presse ce vendredi : « honnêtement nous on y croit. Les gens qui nous soutiennent aussi. L’objectif c’est de gagner tout, après on ne sait pas ce qui peut se passer d’ici la fin de saison ». Mais l’OM peut quand même nourrir quelques regrets pour ne pas être mieux placé.

Strasbourg les a privés de quatre points qui leur tendaient les bras

Pour commencer, les Marseillais ont perdu vingt points à domicile, ce qui est énorme pour un candidat au titre. On repense notamment au match en début de saison contre l’AC Ajaccio où les joueurs d’Igor Tudor avaient ouvert le score avant de s’arrêter de jouer et de finalement s’incliner sur le score de deux buts à un face à un des pires élèves de Ligue 1.

Dernièrement, contre Strasbourg, les Phocéens menaient deux buts à zéro, certes contre le cours du jeu. Il restait alors moins de cinq minutes à jouer quand Jean-Eudes Aholou décidait d’inscrire un joli doublé, privant l’OM d’une victoire à domicile et de deux précieux points dans la course, à l’époque, à la seconde place.

Même topo lors du match aller en Alsace ou, alors qu’ils menaient deux buts à un, Alexis Sanchez et ses coéquipiers ont été rejoints dans les ultimes secondes sur une merveille de reprise de volée de Gameiro. Rien n’est perdu, certes, mais comme l’ont dit Kolasinac et Tudor, tous les matches seront importants et s’ils font un sans faute, ils ne seront pas très loin du titre…

