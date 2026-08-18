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Chelsea : Benoît Badiashile est en route pour Naples

Par Santi Aouna - Valentin Feuillette
Benoît Badiashile avec Chelsea @Maxppp

Selon nos informations, Benoît Badiashile se rapproche encore un peu plus de Naples. Le défenseur central de Chelsea est actuellement en route pour l’Italie, accompagné de son agent Mounir Sidhoum, PDG de Cantera Sport, afin de finaliser son transfert chez le champion d’Italie.

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Comme révélé précédemment, un accord a été trouvé entre Chelsea et Naples pour l’international français de 25 ans. Le joueur devrait rejoindre le club napolitain sous la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 27 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
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