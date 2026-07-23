Un ancien du Borussia Dortmund rejoint le staff de Jürgen Klopp

Le futur staff de Jürgen Klopp à la tête de la sélection allemande prend forme. Selon les informations de Sky Sport, Sven Bender est en passe de devenir l’entraîneur adjoint du technicien allemand. Les négociations seraient dans leur phase finale et l’ancien défenseur du Borussia Dortmund devrait intégrer un staff déjà composé de Peter Krawietz et Pepijn Lijnders.

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Âgé de 37 ans, Sven Bender a récemment quitté la SpVgg Unterhaching, où il occupait le poste d’entraîneur depuis deux ans. Ancien joueur de Klopp au Borussia Dortmund, avec qui il a remporté deux Bundesliga et une Coupe d’Allemagne, il possède également une expérience d’adjoint auprès d’Edin Terzic, de Nuri Şahin et de la sélection allemande U16. La présentation officielle de Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur de la Mannschaft est attendue ce vendredi.