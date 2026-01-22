CAN 2025 : les révélations de Krépin Diatta sur son mystérieux problème de santé juste avant la finale

Depuis dimanche soir, l’Afrique a un nouveau roi. Après une finale riche en rebondissements, le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Maroc. Un succès qui fait le bonheur de tout le pays et des Lions de la Teranga, qui n’ont pas hésité à quitter le terrain pour protester contre un pénalty accordé aux Lions de l’Atlas en fin de rencontre. Mais ils sont revenus sur le terrain et on pu voir Brahim Diaz manquer sa panenka, puis Pape Gueye inscrire le joli but de la victoire. Depuis cette rencontre, la tension est palpable entre le Maroc et le Sénégal, qui essayent de calmer le jeu selon la presse sénégalaise ce jeudi.

La suite après cette publicité

Il faut dire que les deux camps ont dénoncé des faits jugés graves. Du côté des champions d’Afrique, on pointe notamment du doigt les soucis de santé de plusieurs joueurs de la sélection avant la finale. C’est le cas d’Ismaïl Jakobs. « Il s’est passé beaucoup de choses avant le match. Je pense que beaucoup de choses sortiront après… Ce n’était pas juste cette situation. Plein de choses aussi avant le match. Mais vous allez découvrir. Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr à la mi-temps », avait assuré le joueur à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

Des malaises en série

Questionné au sujet de Krépin Diatta au micro de RMC Sport, Pape Gueye, le buteur de la finale de la CAN 2025, avait indiqué : «il était annoncé titulaire, il ne se sentait pas bien dans le car. On ne sait toujours pas pourquoi. Juste avant le début du match, il y avait Ousseynou Niang et ensuite à la mi-temps Pape Matar Sarr qui ne se sentaient pas bien non plus. Ils ont un peu les mêmes symptômes, mais on attend les réponses du docteur». Du côté de Monaco, Sébastien Pocognoli a évoqué aussi l’état de santé du joueur.

«Il était en observation à l’hôpital hier (dimanche) soir et son état est stable. On ne sait pas exactement de quelle nature est sa maladie. Mais au bout d’un moment, on a eu des nouvelles rassurantes. J’espère l’avoir rapidement.» Silencieux depuis la finale, Krépin Diatta a pris la parole ce jeudi lors d’un entretien accordé à l’Observateur. «Je pense que c’est un objectif qui est atteint. On avait à cœur de gagner la Coupe d’Afrique des Nations pour nos supporters et le pays. On l’a fait. Si aujourd’hui on dit que le Sénégal est champion d’Afrique, c’est parce que tout le monde a eu sa part de responsabilité», a admis le défenseur sénégalais, auteur d’un bon tournoi.

La suite après cette publicité

Diatta sort du silence

Ensuite, il a parlé de son état. «Comme vous l’avez vu, je n’ai pas pu jouer la finale. Le match avait pourtant été bien préparé, comme d’habitude. Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c’était normal, que ça allait passer. Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J’avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C’était très bizarre. C’est à ce moment-là qu’on a décidé de me remplacer. Je n’ai pratiquement rien suivi de la finale, à part quelques petites vidéos, notamment le but de Pape Gueye et le penalty raté.» Transporté en urgence à l’hôpital, Diatta a raconté son calvaire.

«J’ai été hospitalisé et j’ai passé plusieurs examens, mais ils n’ont rien détecté.» Après un troisième malaise vers 2 heures du matin, il a de nouveau été très mal. «J’ai ensuite refait un malaise, le quatrième, et j’ai finalement pu quitter l’hôpital vers 10 heures du matin.» Diatta a avoué qu’il ne sait toujours pas quel mal l’a touché. Au Sénégal, certains estiment que cela aurait pu être plus grave pour le footballeur de 26 ans et que la lumière doit être totalement faite sur ce qui se serait passé. Affaire à suivre…