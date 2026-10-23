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Ligue 1

RC Lens : Jonathan Gradit de retour à l’entraînement

Par Josué Cassé
1 min.
Jonathan Gradit à la lutte avec Barcola en Ligue 1 avec Lens @Maxppp

Bonne nouvelle pour le RC Lens. Ce vendredi, Jonathan Gradit a, en effet, retrouvé l’entraînement collectif à l’approche de la rencontre face au Paris FC. Le défenseur central lensois poursuit ainsi sa reprise après une longue période d’absence liée à une fracture du tibia-péroné, contractée en novembre dernier. Un retour progressif qui constitue une bonne nouvelle pour le staff artésien.

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Reste désormais à savoir si le joueur, qui avait rechuté musculairement à la mi-octobre, sera suffisamment prêt pour retrouver la compétition. Malgré cette reprise avec ses coéquipiers, le staff lensois devra évaluer ses sensations et sa condition physique avant de prendre une décision. L’objectif sera de ne pas précipiter son retour, alors que son expérience pourrait offrir une solution supplémentaire à la défense sang et or pour la suite de la saison.

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