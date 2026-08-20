Pablo Garcia proposé à des gros clubs de Ligue 1

Révélation de l’Euro U19 2025, où il avait notamment foudroyé l’Allemagne d’un retentissant quadruplé en demi-finale, Pablo Garcia (20 ans) confirme semaine après semaine qu’il est l’une des plus belles promesses du football espagnol. L’ailier vient d’ailleurs de s’illustrer de fort belle manière en terminant meilleur buteur de la préparation estivale du Real Betis. Pourtant, malgré des qualités indéniables de percussion dans le un-contre-un et un contrat le liant aux Verdiblancos jusqu’en 2029, son avenir s’inscrit loin de l’Andalousie. Barré par une féroce concurrence (Antony notamment) et après avoir dû se contenter de 15 apparitions en Liga la saison passée (principalement en sortie de banc), le feu follet espagnol est aujourd’hui poussé vers la sortie par une direction désireuse de réaliser une belle plus-value financière sur un joueur formé au club.

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Évalué aujourd’hui à environ 8 millions d’euros, ce profil explosif et doté d’un vrai sens du but ne manque logiquement pas d’opportunités. Selon nos informations, le joueur a d’ailleurs été activement proposé à plusieurs écuries françaises disputant des compétitions européennes cette saison, mais aucune d’entre elles n’a finalement souhaité passer concrètement à l’offensive. Une frilosité hexagonale qui devrait faire le bonheur de Hull City. Tout juste promu en Premier League et particulièrement vorace sur le marché des transferts, le club anglais est en pole position et a désormais de très grandes chances de s’attacher les services du jeune attaquant. L’avenir nous dira si les formations de Ligue 1 regretteront d’avoir ignoré cette piste alléchante.