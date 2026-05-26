Liverpool : Mohamed Salah balance sur son avenir

Ce week-end, l’heure était aux adieux en Premier League. Si Manchester City a rendu hommage à Pep Guardiola, Bernardo Silva et John Stones, Liverpool s’est réuni une dernière fois autour de Mohamed Salah. Le Pharaon a tiré sa révérence après plusieurs années de bons et loyaux services, ainsi que de nombreux titres. Après de multiples hommages, il a confié : « Dieu merci, j’ai terminé mon passage à Liverpool de cette façon. J’ai tout accompli, je pars en laissant les gens fiers de ce que j’ai fait. J’ai le sentiment d’avoir, dans une large mesure, remis l’équipe à la place qu’elle mérite parmi les grands, et c’est le plus important pour moi. Je m’attendais à certaines choses, mais pas à tout accomplir avec l’équipe et individuellement. J’ai remporté presque tous les titres. Aujourd’hui (hier) a été très difficile psychologiquement, car c’était mon dernier match dans un endroit où j’ai vécu pendant neuf ans, où j’ai passé les plus beaux jours de ma jeunesse. Mais Dieu merci, quand je repense à tout ça, j’ai le sentiment d’avoir pleinement vécu ma jeunesse, d’avoir tout fait et tout accompli dans le football, et d’avoir vécu ma vie au sein du club. Je ne pouvais donc rien espérer de plus. »

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L’ailier a été interrogé par la suite sur son avenir, lui qui sera libre de tout contrat le 1er juillet. « Je verrai bien. J’ai le temps maintenant. Je vais disputer la Coupe du Monde et ensuite tout deviendra clair. S’il y a une bonne opportunité d’ici là, je déciderai, et sinon, je prendrai ma décision après la Coupe du Monde. » Mo Salah ne s’interdit donc rien. Il veut avant tout profiter du Mondial. « J’espère que de nombreux Égyptiens viendront et accompliront ce que j’ai fait, car c’est l’un des rêves que je nourrissais lorsque je suis arrivé en Europe : que des portes s’ouvrent à beaucoup pour qu’ils deviennent des professionnels. Dieu merci, nous avons de nombreux talents, mais il nous faut une opportunité, et pas seulement une opportunité, mais aussi du travail et des efforts. Il est essentiel qu’ils soient conscients qu’ils devront parfois faire des sacrifices, comme celui de leur jeunesse, pour réussir. » Le message est passé.