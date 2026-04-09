Liverpool : Jamie Carragher dézingue Ibrahima Konaté

Après la défaite de Liverpool face au PSG (2-0) en quart de finale aller de Ligue des Champions, Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots. L’ancien défenseur des Reds, désormais consultant, a vivement critiqué les choix tactiques d’Arne Slot, notamment son système à cinq défenseurs. Selon lui, ce dispositif a désorganisé l’équipe et exposé inutilement sa défense. « Le manager a tenté quelque chose, mais il s’est complètement trompé tactiquement », a-t-il analysé sur CBS Sports, estimant que Liverpool avait paradoxalement été plus en difficulté dans ce schéma qu’avec une défense classique à quatre.

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Mais c’est surtout la prestation d’Ibrahima Konaté qui a été ciblée par l’ancien international anglais. Très sévère, Carragher n’a pas hésité à pointer du doigt la régularité inquiétante du défenseur français : « il a été catastrophique toute la saison et encore une fois mauvais ce soir. Il fait une erreur à chaque match. » Des propos forts, qui contrastent avec son regard plus indulgent sur Virgil van Dijk, qu’il juge injustement critiqué. Malgré ce constat sévère, Carragher a également tenu à souligner la qualité de l’adversaire parisien, qu’il a comparé au FC Barcelone de Pep Guardiola. Le message est passé.