PSG-Bayern : Thomas Tuchel explique l'absence de Marco Verratti

Thomas Tuchel a décidé de se passer des services de Marco Verratti pour démarrer cette finale de Ligue des Champions face au Bayern. Touché au mollet, le milieu de terrain parisien a pu rejouer quelques minutes contre Leipzig, mais n'est donc pas totalement remis pour disputer l'intégralité de la rencontre, comme l'a expliqué son entraîneur.

« On a décidé de commencer avec des joueurs capables de jouer 90 minutes, ça donne plus de possibilités de changer, et avoir Marco dispo pour rentrer sur le terrain c'est super », a lancé l'Allemand devant les caméras de RMC Sport. On devrait donc voir l'Italien en deuxième période.