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Le Real Madrid annonce que l’Atlético va lui vendre Julian Alvarez !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Julián Álvarez @Maxppp

Où jouera Julian Alvarez la saison prochaine ? Le joueur veut aller au FC Barcelone, mais l’Atlético de Madrid refuse de le vendre aux Blaugranas. Et hier, la direction madrilène est sortie du silence pour annoncer qu’une plainte contre les Culés.

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Et ce matin, El Chiringuito vient d’envoyer une bombe. Le Real Madrid a déclaré au présentateur vedette de l’émission espagnole, Josep Pedrerol : « L’Atlético nous vendra Julian Alvarez ». Info ou intox destinée à nuire au Barça ? La suite au prochain épisode.

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