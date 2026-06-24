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Le Real Madrid annonce que l’Atlético va lui vendre Julian Alvarez !
1 min.
@Maxppp
Où jouera Julian Alvarez la saison prochaine ? Le joueur veut aller au FC Barcelone, mais l’Atlético de Madrid refuse de le vendre aux Blaugranas. Et hier, la direction madrilène est sortie du silence pour annoncer qu’une plainte contre les Culés.
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🚨 EXCLUSIVA || El REAL MADRID, a @jpedrerol:— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 24, 2026
💣 "El ATLETI nos VENDERÁ A JULIÁN ALVAREZ". pic.twitter.com/2QXJ5PaGZH
Et ce matin, El Chiringuito vient d’envoyer une bombe. Le Real Madrid a déclaré au présentateur vedette de l’émission espagnole, Josep Pedrerol : « L’Atlético nous vendra Julian Alvarez ». Info ou intox destinée à nuire au Barça ? La suite au prochain épisode.
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