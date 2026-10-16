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Ligue 1

OM : la sortie mystérieuse d’Ali Zarrak après les accusations de Jean-Pierre Papin

Par Jordan Pardon
1 min.

Le clash entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak a franchi un nouveau cap ces dernières heures. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi, le Ballon d’Or 1991 a dézingué son ancien collaborateur, qu’il désigne comme la cause principale de son départ de l’OM en mai 2025 lorsqu’il était entraîneur de la réserve. Papin a également dénoncé des faits de harcèlement moral , qu’il aurait subis pendant un an et demi au sein du club.

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Ali Zarrak, qui officie désormais en tant que responsable du scouting de l’OM en Île-de-France, a réagi dans la soirée en publiant sur son compte X un post pour le moins mystérieux : «quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver». Une réponse pleine de sous-entendus qui relance le feuilleton.

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