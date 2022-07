Man Utd : Cristiano Ronaldo une nouvelle fois absent de l'entraînement

Alors que Manchester United a débuté sa préparation estivale, Cristiano Ronaldo, lui, n'est toujours pas réapparu à Carrington. Selon Goal UK, le quintuple Ballon d'or ne se serait pas présenté au centre d'entrainement mancunien pour la troisième journée consécutive, et n'aurait pas encore averti sa direction de sa date de retour.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les Red Devils s'envoleront vendredi pour la Thaïlande dans le cadre de la traditionnelle tournée de présaison au cours de laquelle ils rencontreront notamment leurs rivaux de Liverpool.

Cristiano Ronaldo was absent from Manchester United training for the third straight day 😳



United still don't know if he plans to join the club's pre-season tour. pic.twitter.com/qxQG4yV9uM