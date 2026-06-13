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CdM 2026, Angleterre : énorme soulagement après le cambriolage

Par Samuel Zemour
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp

L’Angleterre peut souffler. Victime d’un important vol lors du transfert de son matériel entre la Floride et son camp de base de Kansas City, la sélection anglaise craignait d’avoir perdu une grande partie de son équipement à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026. Des crampons destinés aux matches du Mondial, des ballons ainsi que plusieurs fournitures du staff technique figuraient parmi les objets dérobés.

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Mais selon Sky Sports News, la majorité du matériel a finalement été retrouvée. Une excellente nouvelle pour les Three Lions, alors que la police américaine poursuit son enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Des soupçons pèsent notamment sur certains conducteurs du véhicule utilisé pour le transport de l’équipement, qui pourraient avoir joué un rôle dans ce cambriolage complètement fou.

Pub. le - MAJ le
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