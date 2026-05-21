José Mourinho a demandé au Real Madrid de recruter un profil étonnant !

L’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche du Real Madrid devrait être annoncée la semaine prochaine. Tous les médias espagnols sont unanimes, et ils ont même commencé à dévoiler de nombreuses informations sur les plans du Special One pour sa deuxième aventure à la tête des Merengues. Le Portugais aurait par exemple déjà demandé à la direction merengue de lui ramener Morten Hjulmand, le milieu de terrain du Sporting Portugal, tout comme il aurait aussi demandé des renforts dans le secteur défensif.

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Mais on le sait, c’est surtout pour sa gestion du vestiaire qu’il est attendu. Le Lusitanien va devoir remettre de l’ordre après une saison chaotique en interne, marquée par des guerres d’égo et des conflits entre joueurs et entre joueurs et entraîneurs. Une situation complexe et délicate, et José Mourinho sait qu’il va avoir besoin d’aide. Comme révélé hier par les médias ibériques, il souhaite par exemple s’appuyer sur Thibaut Courtois pour l’aider à remettre de l’ordre dans le vestiaire.

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Mourinho veut un team manager

Dans son édition du jour, le quotidien Marca en dit un peu plus sur les intentions du coach. On apprend qu’il a demandé à la direction de faire venir un profil qu’il n’y a pas dans le club. Le Mou souhaite ainsi enrôler un homme qui puisse faire la liaison entre la direction et l’équipe, avec un certain bagage sportif. Un peu comme l’était Zinedine Zidane à une époque, avant de devenir adjoint puis entraîneur. Il serait au service de l’entraîneur et des joueurs, et surtout, pourrait aider à éteindre les incendies si nécessaire.

Un profil de team manager, explique le média espagnol, et qui aiderait beaucoup Mourinho. Ce dernier pourrait ainsi se concentrer pleinement sur l’aspect tactique et technique du football, et déléguerait donc des questions un peu annexes, plus liées à la gestion des joueurs, à ce nouveau profil. Il faudrait cependant qu’il ait une certaine légitimité auprès des joueurs, d’où cette idée d’enrôler un ancien grand joueur du club pour ce poste. Affaire à suivre…