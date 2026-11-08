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Norvège : une tribune s’effondre en plein match de Bodø/Glimt

Par Aurélien Macedo
1 min.
Kjetil Knutsen @Maxppp
Tromsø 0-2 Bodø/Glimt

La fin de saison est intense en Norvège. Alors qu’il ne reste que cinq journées, le Viking Stavanger et Bodø/Glimt comptent 59 points et vont se livrer une lutte à distance pour le titre. Le Viking FK va défier KFUM Oslo à 17h et Bodø/Glimt affrontait Tromso IL dans le duel des clubs du nord de la Norvège. Si le score était de 0-0 peu avant la pause, le match a été interrompu.

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En effet, une partie de la tribune visiteuse de l’Alfheim Stadion s’est effondrée avec plusieurs supporters de Bodø/Glimt impliqués dans l’accident. Les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires et les supporters ont quitté la tribune. Les secours interviennent.

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