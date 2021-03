FC Nantes : Antoine Kombouaré veut titiller le PSG

En clôture de la 29ème journée de Ligue 1, le FC Nantes se déplace dimanche au Parc des Princes pour y affronter le PSG. Un déplacement périlleux pour les hommes d'Antoine Kombouaré battus à domicile par le Stade de Reims (2-1) il y a une dizaine de jours. Présent en conférence de presse ce vendredi avant les retrouvailles avec son ancien club, le technicien nantais espère bien ramener un résultat de ce choc face au champion de France.

« Je vais vous répondre par une question : "Est-ce que vous pensez qu'on se déplacerait là-bas si on n'était pas capable de réaliser une performance ?" On y va avec l'idée de faire quelque chose. J'ai posé la question à mes joueurs. Si certains n'y croient pas, il ne faut même pas se déplacer, on envoie l'équipe réserve. On sait qu'on va beaucoup souffrir, défendre et courir. Je suis persuadé qu'on est capable de nous créer des situations, il y aura des opportunités. J'aimerais voir le visage d'une équipe conquérante quand même. Il faut montrer qu'on a des arguments pour leur poser des problèmes, » a ainsi confié Kombouaré. Le PSG ne l'entend sûrement pas de cette oreille...