Manchester United menace de virer Cristiano Ronaldo

Selon le Corriere dello Sport, Jorge Mendes aurait sondé deux nouveaux clubs en Italie afin de trouver un point de chute pour Cristiano Ronaldo. L'Inter et l'AC Milan étaient des pistes crédibles pour le quintuple Ballon d'Or. En effet, les deux clubs milanais disputeront la Ligue des Champions cette saison et la superstar portugaise est très sensible à ce détail sportif. Les exigences sportives de CR7 n'ont donc pas posé de problème de l'autre côté des Alpes. Le quotidien italien va plus loin en dévoilant les raisons qui auraient bloqué le retour de Cristiano Ronaldo en Serie A.

La faute a des exigences salariales élevées et une situation fiscale désavantageuse pour le joueur portugais. En quittant l'Italie en août dernier et surtout en n'ayant pas gardé sa résidence là-bas, le natif de Funchal serait revenu sans profiter des avantages fiscaux. Le Corriere dello Sport avance les chiffres suivants : il aurait fallu que l'un des clubs italiens soit prêt à débourser 45 millions d'euros bruts pour payer le salaire de l'international Portugais. Beaucoup trop pour les Milanais donc, qui se sont tournés vers d'autres solutions.

Manchester United prêt à rompre le contrat de CR7

La situation reste inédite pour Cristiano Ronaldo. Émettre l'hypothèse d’un tel scénario, avec le joueur de 37 ans proposé dans toute l’Europe, aurait été un crime de lèse-majesté il y a quelques années de cela. Malheureusement, le cauchemar a rattrapé la réalité pour la superstar portugaise, d'autant plus après la débâcle de Manchester United face à Brentford (0-4) hier...

Et le cauchemar n'est pas encore terminé pour CR7. Sky Sports vient de lâcher une petite bombe en expliquant que Manchester United attend un changement dans l’attitude de Cristiano Ronaldo, sous peine de devoir envisager une résiliation de son contrat, alors que, de son côté, le Manchester Evening News rapporte le fait que la position de United n'a pas changé pour son n°7. Une rupture totale et définitive entre le joueur et le club ? Seul l'avenir nous le dira. Wait and see donc.