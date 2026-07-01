Bruno Genesio explique pourquoi il a dit oui à l’OM

Après de longues semaines d’attente, l’Olympique de Marseille a enfin pu se séparer d’Habib Beye. La nouvelle a été officialisée hier soir. « L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière.» Quelques heures plus tard, les Olympiens ont pu annoncer l’arrivée de leur nouveau coach. Sans grande surprise, il s’agit de Bruno Genesio. Le technicien tricolore était libre depuis la fin de son aventure à Lille.

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Genesio dévoile les raisons de son choix

«L’Olympique de Marseille annonce la nomination de Bruno Genesio au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bruno Genesio prendra ses fonctions ce jour, le mercredi 1er juillet 2026. Cette nomination s’inscrit dans le cadre du nouveau cycle sportif engagé par le club afin de poursuivre son développement et de renforcer durablement sa compétitivité au plus haut niveau. Fort d’une solide expérience acquise au niveau national et européen, Bruno Genesio s’est imposé au fil des années comme l’un des entraîneurs français les plus reconnus. Son parcours, sa connaissance du jeu, son exigence quotidienne ainsi que sa capacité à construire et à faire progresser des équipes ont convaincu l’Olympique de Marseille de lui confier la direction de son équipe première.»

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Un défi de taille pour l’ancien entraîneur de l’OL et du Stade Rennais. En effet, l’OM sort d’une saison très frustrante, conclue avec une qualification en Ligue Europa. Malgré cela, "Pep" Genesio est prêt à relever le challenge. Il a expliqué sa décision sur le site officiel de l’OM. « J’ai choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille parce que j’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet. Je tiens à remercier Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pour leur confiance. Je suis impatient de commencer le travail avec l’ensemble des équipes du club et les joueurs afin de construire un groupe à la hauteur des ambitions de l’Olympique de Marseille. »

L’OM est à fond avec lui

Le Français pourra compter sur l’aide et le soutien de Stéphan Richard, Président du Directoire du club. « Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l’ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape. Au-delà de son parcours, nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée et son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein du club. » Le sentiment est le même pour le directeur sportif Grégory Lorenzi, qui va tenter de lui bâtir la meilleure équipe possible pour être compétitif sur tous les tableaux.

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« Le choix de Bruno Genesio s’est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l’ambition que nous portons pour l’Olympique de Marseille. Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d’un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters.» Des supporters qui attendent du changement et surtout un état d’esprit et un niveau dignes de ce nom. Pour Genesio, qui est très marqué OL, le défi sera aussi de séduire les fans.