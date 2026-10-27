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Ballon d’Or : le TikTok de Lamine Yamal après la cérémonie

Par Allan Brevi
1 min.

La déception était visible sur le visage de Lamine Yamal au moment de l’annonce du sacre de Harry Kane au Ballon d’Or 2026. Troisième du classement, derrière Mbappé, le prodige du FC Barcelone a vu son rêve de remporter le prestigieux trophée s’envoler, au lendemain de la défaite des Blaugrana face au Real Madrid lors du Clasico. Une soirée difficile pour l’ailier espagnol, qui a dû digérer cette double désillusion avant de rentrer chez lui dans la nuit.

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Quelques heures après la cérémonie, Yamal a toutefois repris la parole sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo sur TikTok aux côtés de sa compagne. Les deux apparaissent en train de danser, dans une séquence qui contraste avec la mine défaite affichée par le Barcelonais quelques heures plus tôt. Difficile, en revanche, d’affirmer que cette publication constitue un message en particulier…

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