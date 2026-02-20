Arbeloa réclame des sanctions après l’affaire Vinicius Jr-Prestianni

Ce vendredi, Alvaro Arbeloa était attendu en conférence de presse par de nombreux journalistes. Tous voulaient avoir des nouvelles de Vinicius Jr, après l’incident raciste durant le match de C1 mardi soir entre Benfica et le Real Madrid (0-1). « Il était triste, comme tout le monde, et très indigné. C’est un acte raciste que nous ne voulons plus jamais voir se reproduire. Il n’a pas sa place dans notre sport. Nous avons une occasion unique de faire en sorte que cela ne reste pas impuni (…) C’était la décision de Vinicius. S’il dit qu’on rentre, on rentre tous. Je suis extrêmement fier de la réaction de chacun, comme je l’étais l’autre jour. Rien ne me rend plus fier que de voir comment nous avons réagi», a avoué le coach merengue, qui a fait l’éloge de son joueur : « Vinicius décide des matches, marque des buts incroyables, porte l’équipe sur ses épaules… Et il n’a peur de rien. Il peut traverser des situations comme l’autre jour et revenir sur le terrain. On reçoit tous des insultes, malheureusement, mais je n’ai jamais été insulté à cause de ma couleur de peau. Je ne sais pas si j’aurais pu retourner sur le terrain comme lui. Nous serons à ses côtés pour le défendre.»

Arbeloa en a ensuite remis une couche concernant l’incident raciste impliquant Gianluca Prestianni. «Je pense avoir été clair : l’important est de lutter contre ces actes. C’est inacceptable. Nous ne le permettrons pas et nous ne le tolérerons pas. Ils nous trouveront là où nous nous opposons. Je tiens à être clair, surtout lorsqu’il s’agit d’un collègue. Rien ne justifie ce qui s’est passé.» Puis, le coach a été questionné sur l’attitude controversée de José Mourinho, qui avait reproché au Brésilien d’avoir trop célébré son but. « Tout le monde a vu ce qui s’est passé. Nous regardions tous le match. C’est le plus important, on ne peut pas détourner le sujet. Une belle opportunité s’offre à nous (…) Je n’aime pas commenter les opinions des autres, ni celles de Kompany, ni celles de Mou, ni celles de personne d’autre. Chacun est libre d’avoir son opinion, et je donne la mienne. Vini a marqué un but fantastique et l’a célébré comme on l’a vu des centaines de fois, avec de nombreux joueurs, quelles que soient leurs origines. On ne peut pas faire passer la victime pour le provocateur. Je le répète : rien dans ce qu’a fait Vini ne justifie un acte raciste.» L’UEFA va devoir trancher concernant cette affaire. « La décision est désormais entre les mains de l’UEFA. Il est temps de prouver que ce ne sont pas que des paroles en l’air. Ils font du bon travail depuis des années (…) Ce n’est pas à moi de décider comment l’UEFA doit réagir. Je pense néanmoins qu’une sanction s’impose. Nous avons là une belle occasion de marquer un tournant. Nous connaissons la passion que suscite le football, mais ce qui s’est passé est intolérable.» Le message est passé.