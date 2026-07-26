Le PSG a fixé le prix d’Ibrahim Mbaye

À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye est déjà l’un des jeunes joueurs les plus convoités du marché. Selon les informations de RMC Sport, Tottenham, Liverpool, Manchester City, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Chelsea se sont récemment renseignés sur la situation de l’ailier du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne ferme pas totalement la porte à un départ, mais n’envisagerait de discuter qu’en cas d’offre exceptionnelle.

La suite après cette publicité

Les dirigeants parisiens valoriseraient leur pépite à plus de 50 millions d’euros, preuve de la confiance placée en son potentiel. Récemment, Ibrahim Mbaye a également rejoint l’agence Gestifute de Jorge Mendes, qui représente notamment plusieurs joueurs du PSG comme Warren Zaïre-Emery, João Neves et Vitinha. De quoi alimenter encore un peu plus les spéculations autour de l’avenir du jeune international sénégalais.