L’analyse sincère de Carlo Ancelotti sur le PSG et la Ligue 1

Dans son entretien accordé à L’Équipe, Carlo Ancelotti est revenu sur son expérience au PSG, évoquant ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi, la victoire en Ligue des champions et les qualités de l’équipe, tout en abordant des sujets plus larges comme la compétitivité de la Ligue 1 : «On peut rencontrer des problèmes sur le moment, mais j’ai gardé une très bonne relation avec Nasser (Al-Khelaïfi). J’ai été très content que le PSG gagne finalement la Ligue des champions. Il l’a mérité, en pratiquant un football de très haut niveau : techniquement, physiquement, dans l’organisation. Mais vous savez, je garde un très bon souvenir de mon année et demie à Paris. J’en ai récemment parlé avec Marquinhos. J’ai été au début d’une aventure nouvelle».

Il a poursuivi : «C’est important de laisser du temps à l’entraîneur. Quand tu estimes avoir trouvé la bonne personne, il faut la laisser travailler. C’est rare dans le football. Mais au final, je voulais partir. Le PSG n’a pas voulu me remercier. Nasser voulait même prolonger mon contrat. D’accord, l’attitude du club après une défaite à Nice, en décembre, n’avait pas été bonne. Mais si j’avais voulu rester, j’aurais pu. La Ligue 1 est un championnat qui a besoin de plus de concurrence. Il a besoin que des équipes comme Marseille, Lyon ou Nice grandissent pour offrir plus de compétitivité».