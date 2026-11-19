Candidat à la présidence de la FIFA, Philippe Diallo va effectuer son premier déplacement sur le continent africain ce samedi. Le président de la Fédération française de football est attendu à Abuja, au Nigeria, à l’occasion de la 48e assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF). Une visite loin d’être anodine puisque l’Afrique représente 54 voix lors de l’élection présidentielle de la FIFA prévue en mars 2027, ce qui en fait le deuxième continent le plus influent dans ce scrutin derrière l’Europe.

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Philippe Diallo devrait profiter de ce rassemblement pour présenter ses idées et tenter de convaincre plusieurs fédérations africaines de soutenir sa candidature. Si le continent semble officiellement largement acquis à Gianni Infantino, président sortant de la FIFA, des divergences existeraient en coulisses entre certaines fédérations et la position générale de la CAF. Une situation dont le dirigeant français pourrait tenter de tirer profit pour avancer ses pions et renforcer ses chances à quelques mois d’une élection qui s’annonce stratégique.