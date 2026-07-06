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Loun Srdanovic va s’engager avec le LOSC

Par Sebastien Denis - Allan Brevi
1 min.
Loun Srdanovic @Maxppp

Le LOSC tient déjà sa première recrue estivale pour renforcer son secteur défensif. Suivi depuis plusieurs semaines par les dirigeants nordistes comme révélé en mai dernier, Loun Srdanovic, jeune latéral droit suisse de 19 ans, est désormais tout proche de s’engager avec le club lillois. Formé au Servette FC, où il était encore sous contrat jusqu’en juin 2027, le défenseur s’est distingué par ses prestations régulières en début de saison, notamment sur la scène européenne lors des tours préliminaires de Ligue des Champions et de Ligue Europa.

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En effet, le potentiel du joueur a rapidement convaincu le LOSC, qui avait envoyé des émissaires l’observer en Suisse. Selon nos informations, le dossier s’est accéléré ces derniers jours et l’arrivée du joueur est désormais actée : un contrat de 4 ans est prêt à être signé, avec une officialisation imminente chez les Dogues. Un renfort de taille pour le LOSC.

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