OL : la fierté de Paulo Fonseca sur le mental de son équipe

Au micro de Ligue 1+, Paulo Fonseca s’est montré satisfait de la réaction collective de l’OL après la victoire face à Nice (2-1). L’entraîneur portugais a notamment insisté sur la force mentale de son groupe, malgré les difficultés rencontrées face aux Aiglons. « C’est le plus important, l’état d’esprit de l’équipe. C’est important de voir comment l’équipe réagit dans le match. On a gagné grâce à l’esprit collectif. La mentalité des joueurs est superbe. L’équipe est plus forte mentalement », a-t-il expliqué.

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Le technicien lyonnais a également salué l’implication des joueurs moins utilisés, alors qu’il a procédé à plusieurs changements dont la titularisation surprise de Julien Duranville. « On a changé beaucoup de joueurs et la réponse est très positive, comme lors des autres matchs. Les joueurs qui sont rentrés ont bien joué naturellement. La réponse de Julien et des autres joueurs qui jouent peu est magnifique. Julian a beaucoup de qualités. Il a eu beaucoup de blessures. Il est de retour, il a plus de confiance et il a très bien joué. C’est un jeune joueur, il doit continuer à travailler pour progresser. J’ai confiance en tous les joueurs. Quand on leur offre une chance, ils ont cette réponse », a-t-il souligné, avant de se projeter sur la suite. « On a un match très difficile à Hoffenheim. Et après, on pense au match du PSG. »