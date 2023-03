Barça : Joan Laporta ouvre grand la porte à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Les jours s’égrènent, mais la rumeur d’un retour de Lionel Messi au Barça prend de plus den plus d’ampleur. Dans une interview accordée à la chaîne Youtube The business and money behind sports, le président du Barça Joan Laporta a tendu une perche à l’Argentin, lui indiquant que la porte du club lui était bien ouverte.

«Messi est le meilleur joueur de l’histoire et a été le joueur le plus important de l’histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis parce qu’il est un joueur du PSG et que je dois donc rester respectueux, a d’abord indiqué le président catalan. Leo sait que nous l’avons dans nos cœurs. L’héritage dont j’ai disposé à mon arrivée en tant que président était mauvais, et j’ai dû prendre une décision dont je ne suis pas satisfait (le départ de Messi ndlr). Je dois trouver un moyen d’améliorer la relation actuelle entre lui et le Barça. Nous verrons, mais il sait que les portes du club sont ouvertes.» Une sortie antécédente à celle de Sergio Agüero, qui avait indiqué ce jeudi que le retour de la Pulga à Barcelone dépendrait de Joan Laporta. Une déclaration qui prend donc tout son sens.

