Alors que Désiré Doué a subi une tentative de cambriolage ce samedi soir, Emanuel Emegha a aussi été victime d’un vol. Buteur ce samedi lors de la défaite 4-1 de Chelsea contre Leeds United, l’attaquant néerlandais a dévoilé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Lorsqu’il a quitté Stamford Bridge, il s’est fait subtiliser son téléphone portable.

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«Premier but, résultat décevant, nous reviendrons plus forts vendredi. Malheureusement, après le match, j’ai été victime d’un vol. Je vais bien et heureusement, personne n’a été blessé. Merci pour vos messages de soutien», a-t-il notamment publié. Chelsea affrontera Nottingham Forest ce vendredi avec la volonté de rebondir après deux défaites de rang en Premier League.