Emanuel Emegha a été agressé en quittant Stamford Bridge
Alors que Désiré Doué a subi une tentative de cambriolage ce samedi soir, Emanuel Emegha a aussi été victime d’un vol. Buteur ce samedi lors de la défaite 4-1 de Chelsea contre Leeds United, l’attaquant néerlandais a dévoilé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Lorsqu’il a quitté Stamford Bridge, il s’est fait subtiliser son téléphone portable.
«Premier but, résultat décevant, nous reviendrons plus forts vendredi. Malheureusement, après le match, j’ai été victime d’un vol. Je vais bien et heureusement, personne n’a été blessé. Merci pour vos messages de soutien», a-t-il notamment publié. Chelsea affrontera Nottingham Forest ce vendredi avec la volonté de rebondir après deux défaites de rang en Premier League.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Mercato PSG : Luis Campos a choisi le profil de joueur qu’il veut recruter pour remplacer Désiré Doué !
Lucas Hernandez sur Désiré Doué : « je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain »
Explorer