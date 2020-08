Naples : Gennaro Gattuso cartonne ses joueurs

Le Napoli a été éliminé de la Ligue des Champions par le Barça lors de ce 8e de finale retour. Les Napolitains se sont inclinés 3 buts à 1 au Camp Nou après avoir dominé l'entame de match. S'en est suivi un trou d'air de 30 minutes, coupable des 3 buts encaissés. A la fin du match, Gennaro Gattuso n'a pas été tendre avec ses joueurs.

L'ancien milieu de terrain du Milan a remis en cause leur mentalité en conférence de presse : « j'ai beaucoup de regrets pour la demi-heure de trou que nous avons eue. On a fait des erreurs très graves. A part ça, on a fait le match qu'on devait avec une grande personnalité. J'ai des joueurs forts, mais pour être de grands joueurs on doit montrer une mentalité différente de celle qu'on a montrée parfois ces six derniers mois. Mais on a eu deux fois plus d'occasions donc je suis très satisfait de la prestation ». Des compliments mais aussi des reproches qui devront servir d'électrochoc alors que le Napoli jouera l'an prochain la Ligue Europa.