CdM 2022, France : Marco Verratti triste pour les Bleus après la finale perdue

Marco Verratti n’a pas participé à la Coupe du monde avec l’Italie, mais cela ne l’a pas empêché de supporter une nation qui lui tient à cœur : la France, comme on l’apprend dans un entretien accordé à France Football. Évoluant avec le PSG depuis 11 ans, l’international italien a noué une liaison particulière avec le club de la capitale, où il a partagé énormément de souvenirs avec des joueurs français et construit sa vie de famille. Alors au moment de choisir son camp pour la finale du Mondial 2022, son cœur balançait.

« Oui, bien sûr (sur son sentiment après la défaite des Bleus face à l’Argentine). J’ai beaucoup d’amis en équipe de France, ma femme (Jessica Aïdi) est française, mes enfants sont nés en France. Pendant le Mondial, ils souffraient quand les Bleus étaient en difficulté. Mais j’étais à la fois content et pas content. L’Argentine a fait un truc de ouf. Surtout pour Messi. C’est un très grand joueur et je trouvais ça un peu pourri qu’il finisse sa carrière sans gagner la chose la plus importante pour lui. (…) D’un autre côté, je voulais que la France gagne pour mes amis. Je voulais les voir contents. J’étais pour Kylian, pour la France, et pour d’autres amis que j’ai dans cette équipe. C’est une finale dont on va parler encore longtemps. » Sur ce dernier point, on ne peut le contredire assurément.

