Ligue 1 : le PSG surclasse Montpellier

Le PSG n'a pas fait de détail en ouverture de cette 21e journée de Ligue 1. Emmené par son quatuor de stars Di Maria-Neymar-Mbappé-Icardi, le club de la capitale s'est fait plaisir contre Montpellier pour l'emporter largement 4-0. Le score aurait même pu être plus lourd car les occasions ont été nombreuses mais le réalisme n'a pas toujours été présent. L'expulsion d'Omlin à la 19e minute a aussi facilité la tâche des hommes de Pochettino, qui ont probablement montré leur meilleur visage depuis la venue de l'Argentin sur le banc de touche.

Réduit à dix, Montpellier a fini par craquer sur un premier but de Mbappé (34e) ; le premier but du champion du monde depuis un mois en championnat. C'est à l'heure de jeu que tout est allé très vite. Alors que les Héraultais avaient fait le dos rond et semblaient se redresser doucement, le PSG a tué la rencontre en trois minutes et dix secondes. Neymar (60e), Icardi (61e) et Mappé (63e) ont marqué tous les trois, offrant une belle victoire à leur club, qui confirme sa place de leader.

