AS Roma : Gasperini veut croire au titre

Après un début de saison délicat avec les Giallorossi, Gian Piero Gasperini semble retrouver l’optimisme. « Maintenant, nous avons redressé la barre. Nous avons davantage confiance en notre capacité à marquer des buts », confie l’entraîneur italien de 67 ans, soulignant la progression de son équipe.

Dans ces moments de confiance retrouvée après la victoire à la Cremonese (1-3) qui permet à la Louve de prendre la tête du championnat provisoirement, le coach ne cache pas ses ambitions. « C’est normal de rêver. On sait que les choses se réalisent rarement, mais c’est agréable de les vivre. » Un rêve de titre qui, même s’il reste lointain, galvanise l’AS Roma.