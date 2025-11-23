Menu Rechercher
AS Roma : Gasperini veut croire au titre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gian Piero Gasperini @Maxppp
Cremonese 1-3 Rome

Après un début de saison délicat avec les Giallorossi, Gian Piero Gasperini semble retrouver l’optimisme. « Maintenant, nous avons redressé la barre. Nous avons davantage confiance en notre capacité à marquer des buts », confie l’entraîneur italien de 67 ans, soulignant la progression de son équipe.

Dans ces moments de confiance retrouvée après la victoire à la Cremonese (1-3) qui permet à la Louve de prendre la tête du championnat provisoirement, le coach ne cache pas ses ambitions. « C’est normal de rêver. On sait que les choses se réalisent rarement, mais c’est agréable de les vivre. » Un rêve de titre qui, même s’il reste lointain, galvanise l’AS Roma.

