Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Sortez les snacks, préparez le café, sortez le programme TV du Mondial et réglez vos réveils : la plus grande compétition de la planète foot vous régale tous les jours ! Pas de panique pour le décalage horaire, on vous a préparé le programme aux petits oignons pour n’absolument rien rater des premières vagues d’émotions de cette Coupe du Monde 2026.

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Après une première journée réussie, avec l’entrée en lice gagnante du Mexique face à l’Afrique du Sud et la victoire renversante de la Corée du Sud face à la République Tchèque, c’est au tour des deux autres pays organisateurs de lancer leur compétition. A 21 heures, le Canada affrontera la Bosnie-Herzégovine, au BMO Field de Toronto. Puis ce sera au tour des Etats-Unis de faire ses preuves. Il faudra pour cela veiller jusqu’à 3 heures du matin pour assister à USA-Paraguay, qui se tiendra au SoFi Stadium à Los Angeles.

Vendredi 12 juin

À 21 heures (heure française) - Groupe B : Canada - Bosnie-Herzégovine (beIN Sports, M6)

Samedi 13 juin