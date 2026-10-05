L’équipe féminine du Real Madrid met le club et le Madridismo dans l’embarras !

Au Real Madrid, il n’y a pas que la bande de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé qui doit faire face à une exigence monstrueuse. L’équipe de basket, qui fait partie des meilleures d’Europe, est aussi très suivie médiatiquement, avec tout ce que ça comporte. Un peu dans l’ombre mais avec une certaine couverture médiatique tout de même, l’équipe féminine de football n’échappe pas nonplus à cette barre placée très haute. Autant dire que cette humiliation 7-0 infligée par le FC Barcelone lors du Clasico féminin de dimanche, qui a fait la une de tous les médias sportifs espagnols, passe très mal.

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Créée en juillet 2020 - avec le rachat du C.D. Tacon qui évoluait en première division - la section féminine merengue partait logiquement avec du retard sur ses principaux adversaires que sont le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, pionniers en Espagne mais aussi en Europe. Mais pour l’instant, alors que l’équipe entame sa septième saison, aucun titre n’a été glané, là où le Barça écrase tout sur son passage. Des saisons loin d’être désastreuses, avec cinq deuxièmes places en Liga, une finale de Coupe perdue, et plusieurs quarts de Ligue des Champions. Mais, effectivement, toujours aucun titre, ce qui est intolérable pour un club comme le Real Madrid, surtout quand l’ennemi juré les enchaîne.

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Un projet qui ne décolle pas

Pourtant, le Real Madrid a mis les moyens sur la table, et le budget de l’équipe dépasse aujourd’hui les 10 millions d’euros. C’est un investissement conséquent, sachant qu’à titre d’exemple, le budget de l’équipe féminine de l’OL, une des références en Europe, est d’environ 8 millions d’euros. Du côté du PSG, il semble légèrement plus élevé, se situant autour des 9 millions. Cet été, le Real Madrid a mis la main à la poche avec plusieurs gros transferts, enrôlant par exemple l’attaquante suédoise Felicia Schröder pour 1,5 million d’euros, étant le deuxième transfert le plus élevé de l’histoire du foot féminin derrière Grace Geyoro à London City. 600.000 € ont aussi été déboursés pour la défenseure Janou Levels, ce qui est aussi un investissement conséquent à cette échelle. Pas de doutes, Pérez met les moyens. Mais il n’y a rien à faire, le Barça, qui a d’ailleurs une politique similaire à celle de l’équipe première avec une Masia très productive et de bons transferts réalisés ailleurs, reste devant.

Au point où certains demandent des mesures. « Il faut prendre une décision courageuse : fermer la section féminine. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d’avoir une équipe qui se fait ridiculiser en permanence. Tu ne peux pas avoir une équipe féminine qui est là pour que le Barça t’en mette 7. Au prochain ça sera 5, ou peut-être 8 », a par exemple lancé le journaliste de Radio Marca Latigo Serrano. « Cette humiliation peut avoir des conséquences. Florentino Pérez peut en avoir marre et mettre fin à ce projet qui suit pour l’instant une trajectoire assez correcte », a prévenu son collègue Roberto Gomez. Il faut dire que si le Barça a réussi à fidéliser une véritable fanbase, avec plus de 6.000 spectateurs de moyenne en championnat et certains gros matchs disputés dans un Camp Nou bien rempli (60.000 spectateurs), le Real Madrid tourne à 1.400 spectateurs en moyenne, n’ayant pas (encore) réussi à se mettre les Merengues dans la poche. Un projet qui peine donc encore à séduire et qui attend un premier titre qui tarde à venir…