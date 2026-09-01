Jean-Mattéo Bahoya va rejoindre Leeds United

Jeune ailier prometteur de l’Eintracht Francfort, le Français Jean-Mattéo Bahoya (21 ans) est considéré comme un grand talent du club allemand. La saison dernière, le natif de Montfermeil avait marqué 4 buts et délivré 4 offrandes en 37 matches avec les Aigles.

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🔐 Accord de principe trouvé entre Leeds et Francfort pour Jean-Mattéo Bahoya



🤝 Accord également trouvé avec le joueur.



🩺 VM planifiée pic.twitter.com/YPtIrH4nQq — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Selon nos informations, le joueur va se rendre en Angleterre du côté de Leeds United. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs tandis que le joueur est également tombé d’accord avec les Peacocks. Une visite médicale a été planifiée.