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Jean-Mattéo Bahoya va rejoindre Leeds United

Par Aurélien Macedo
1 min.
Jean-Mattéo Bahoya @Maxppp

Jeune ailier prometteur de l’Eintracht Francfort, le Français Jean-Mattéo Bahoya (21 ans) est considéré comme un grand talent du club allemand. La saison dernière, le natif de Montfermeil avait marqué 4 buts et délivré 4 offrandes en 37 matches avec les Aigles.

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Selon nos informations, le joueur va se rendre en Angleterre du côté de Leeds United. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs tandis que le joueur est également tombé d’accord avec les Peacocks. Une visite médicale a été planifiée.

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