Premier League
Jean-Mattéo Bahoya va rejoindre Leeds United
1 min.
@Maxppp
Jeune ailier prometteur de l’Eintracht Francfort, le Français Jean-Mattéo Bahoya (21 ans) est considéré comme un grand talent du club allemand. La saison dernière, le natif de Montfermeil avait marqué 4 buts et délivré 4 offrandes en 37 matches avec les Aigles.
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🚨EXCL: ⚪️🇫🇷🇨🇲 #PL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026
🔐 Accord de principe trouvé entre Leeds et Francfort pour Jean-Mattéo Bahoya
🤝 Accord également trouvé avec le joueur.
🩺 VM planifiée pic.twitter.com/YPtIrH4nQq
Selon nos informations, le joueur va se rendre en Angleterre du côté de Leeds United. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs tandis que le joueur est également tombé d’accord avec les Peacocks. Une visite médicale a été planifiée.
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