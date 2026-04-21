Une révolution pour l’arbitrage se prépare en Espagne

La Liga s’apprête à franchir un cap technologique majeur pour mettre fin aux polémiques arbitrales qui polluent le football espagnol. Le président de la Liga, Javier Tebas, a officiellement garanti ce lundi que le hors-jeu automatique sera déployé dès la saison prochaine en première et deuxième division. Intervenant lors d’une journée sur la géopolitique et le sport au Ceseden à Madrid, il a confirmé l’avancée du projet : «c’est déjà en cours. Cela dépend désormais de questions d’ordre plus technique, mais ce sera prêt pour la saison prochaine, et j’espère dès la première journée.»

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La véritable innovation de ce dispositif réside dans l’intégration d’une puce à l’intérieur du ballon, capable de détecter l’instant précis du contact lors d’une passe. Contrairement au système semi-automatique utilisé aujourd’hui, qui dépend encore du choix manuel de l’image par les arbitres VAR, cette nouvelle technologie croisera les données du capteur avec la position des joueurs captée par des caméras spécialisées. En automatisant cette synchronisation, la Liga espère supprimer les erreurs d’interprétation des officiels, offrant ainsi un verdict incontestable sur chaque action litigieuse.