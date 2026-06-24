CdM 2026 : Donald Trump allège les restrictions contre l’Iran

Les États-Unis ont assoupli les restrictions de déplacement imposées à la sélection iranienne engagée dans la Coupe du Monde 2026, autorisant désormais l’équipe à entrer sur le territoire américain deux jours avant son prochain match, prévu vendredi à Seattle. Jusqu’à présent, les joueurs n’étaient autorisés à rejoindre leur ville hôte que la veille des rencontres, une mesure qui avait suscité de vives critiques de la part de la fédération iranienne. Depuis le début du tournoi, l’Iran a également dû transférer son camp de base de Tucson, en Arizona, vers Tijuana, au Mexique, tandis que plusieurs membres de l’encadrement et du personnel de soutien se sont vu refuser l’accès aux États-Unis.

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Cette évolution intervient après deux premiers déplacements jugés satisfaisants par les autorités américaines. « C’était prévu de notre côté. Nous voulions d’abord observer le déroulement des deux premiers mouvements de l’équipe et, puisqu’ils se sont déroulés sans incident, nous avons décidé d’accorder une journée supplémentaire compte tenu du temps de trajet plus long vers Seattle », a déclaré Andrew Giuliani, directeur exécutif de la Task Force FIFA de la Maison-Blanche, à l’Associated Press. Malgré cet assouplissement, la sélection iranienne devra quitter les États-Unis immédiatement après la rencontre de vendredi, conformément aux dispositions toujours en vigueur.