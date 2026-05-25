Coupe du Monde 2026, Espagne : Luis de la Fuente assume ses choix forts contre le Real Madrid

Championne d’Europe en titre, l’Espagne est l’une des grandes nations favorites pour remporter la Coupe du Monde 2026. Après un premier trophée mondial remporté par la grande Roja en 2010, Luis de la Fuente espère profiter de cette nouvelle génération dorée pour soulever un deuxième Mondial, aux Etats-Unis. Et lors de l’annonce de sa liste, le sélectionneur espagnol a fait un choix fort : ne prendre aucun joueur du Real Madrid. Un moment historique, puisque depuis la première participation de l’Espagne à la Coupe du Monde en 1934, il y a toujours eu au moins un joueur du Real Madrid dans chaque liste finale.

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Cette fois, ils ont tous été mis de côté. Huit membres de l’effectif madrilène étaient pourtant éligibles, à savoir Dani Carvajal, Fran Garcia, Raul Asencio, Dani Ceballos, Thiago Pitarch, ou encore Alvaro Carreras. Mais la véritable surprise est celle de Dean Huijsen, recruté pour 58 millions d’euros l’été dernier et qui devait être le nouvel homme fort de la défense merengue. «J’ai parlé avec certains joueurs, et c’est vraiment le pire aspect de ce métier. Mais d’autres opportunités se présenteront. La vie n’offre rien gratuitement, les sélectionnés l’ont mérité», a d’abord expliqué Luis de la Fuente à propos des absents.

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Pubill et Eric Garcia préférés aux Madrilènes

Avant de revenir plus en détail sur les joueurs du Real Madrid : «je suis le sélectionneur national et je ne tiens pas compte du club d’origine des joueurs. Ce sont des internationaux, je ne privilégie aucun club en particulier. Je n’ai pas le parti pris local qu’un supporter pourrait avoir. Je souhaite simplement que ces joueurs soient fiers de représenter l’équipe nationale», a-t-il expliqué, en étant ensuite relancé sur la non-sélection de Dean Huijsen au profit d’Eric Garcia et Marc Pubill notamment.

«Je vais vous expliquer pourquoi Eric García et Pubill nous rejoignent. Tout le monde connaît leurs excellentes performances. Nous avons estimé que le moment était venu et nous avons pris cette décision, car ils réalisent une saison exceptionnelle. J’avais déjà annoncé l’arrivée de certains joueurs qui n’avaient jamais joué avec nous auparavant. Eric est avec moi depuis les U19. Pubill est très polyvalent, il peut jouer défenseur central ou latéral. Dans une compétition aussi exigeante, sa polyvalence est un atout précieux», a ajouté De la Fuente. Un énorme coup dur pour le Real Madrid, qui verra huit joueurs du FC Barcelone tenter de remporter la deuxième étoile. Avant un choc contre l’Uruguay (le 27 juin), les coéquipiers de Lamine Yamal auront rendez-vous face au Cap-Vert, le 15 juin, puis l’Arabie saoudite, six jours plus tard.