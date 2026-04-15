L’OM a un autre profil prestigieux en tête pour l’après-Benatia !

L’OM se prépare pour une nouvelle restructuration. Après une année pleine de bouleversements tant sportifs qu’institutionnels, l’Olympique de Marseille a changé beaucoup de choses par rapport au début de saison. Alors que Pablo Longoria a été déclassé jusqu’à son départ et que Roberto De Zerbi a claqué la porte en février dernier, Medhi Benatia est resté. Après une première annonce de départ, l’ancien défenseur marocain est ensuite resté avec la volonté farouche de Frank McCourt, le propriétaire du club de la Canebière, de le conserver jusqu’en fin de saison.

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«C’est l’accord que Medhi et moi avons. C’est ce qu’il m’a dit et j’ai accepté. Je ne peux que confirmer ce qu’il a aussi partagé de manière publique», avait expliqué McCourt, il y a quelques jours en conférence de presse. Dès lors, en concertation avec l’Américain et le conseil de surveillance, Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, travaille sur le profil du futur directeur sportif de Marseille. Et depuis quelques jours, plusieurs noms sortent dans la presse.

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Cristiano Giuntoli est pisté par l’AS Rome et l’OM

Alors que les noms de Fournier, Ghisolfi et Lorenzi ont été avancés, la presse espagnole donne le nom d’un autre profil observé par la direction phocéenne : Cristiano Giuntoli. Ancien directeur sportif de Naples pendant plus de 7 ans et directeur technique de la Juventus, le dirigeant a l’habitude de travailler dans des conditions soumises à beaucoup de pression de l’autre côté des Alpes.

Et même si son aventure à la Juve n’a pas eu l’effet attendu, son parcours à Naples s’est avéré être une belle réussite dans l’ensemble. Selon les dernières informations de Marca, le bâtisseur de 54 ans est également pisté par l’AS Rome, où son profil est très apprécié par Gian Piero Gasperini et Dan Friedkin. Mais voilà, l’appel de l’étranger plaît à l’Italien, qui n’a jamais officié en dehors des frontières de la Botte. En ce sens, le média ibérique parle également de contacts en Premier League. Affaire à suivre…