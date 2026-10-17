Betis Séville - FC Barcelone : les compositions officielles

Un sans-faute. Voilà comment résumer le début de saison du FC Barcelone en Liga. En huit matchs, les Catalans comptent autant de victoires. Alors est-ce que le Betis Seville peut stopper cette série d’invincibilité (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30) ? Réponse dans quelques heures.

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Manuel Pellegrini opte pour un 4-2-3-1. La charnière centrale est composée de Natan et Gomez. L’ancien Madrilène Fran Garcia est titulaire en tant que latéral gauche. On retrouve une tête connue par les amateurs de Ligue 1 en position de numéro 10 : Lo Celso. Cucho Hernandez est toujours préféré à Troy Parrott à la pointe de l’attaque. Quant à Hansi Flick, il a préféré un 4-3-3. Raphinha est de retour à l’entraînement, mais il est trop juste pour être aligné d’entrée. C’est donc Gabriel Jesus qui est en position de numéro 9. Adeyemi sera sur l’aile gauche tandis que Yamal sur l’aile droite. Rodri est bien présent au milieu de terrain. Enfin, le Français Jules Koundé est titulaire en tant que latéral droit.

Les compositions officielles :