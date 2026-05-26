Les joueurs d’Arsenal ont fait la fête avec ceux de Tottenham

Sacrés champions d’Angleterre pour la première fois depuis 22 ans, les joueurs d’Arsenal ont prolongé les célébrations jusque tard dans la nuit à Londres. D’après les informations de The Sun, les Gunners ont d’abord privatisé le prestigieux restaurant Bacchanalia, à Mayfair, où l’entraîneur espagnol, son staff, les familles des joueurs ainsi que de nombreux employés du club étaient présents. Une soirée pensée comme une immense fête de famille après une saison historique, durant laquelle plusieurs joueurs auraient pris le temps de remercier personnellement les membres du personnel du club pour leur travail dans l’ombre.

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De plus, plusieurs joueurs de Tottenham étaient également présents dans ces soirées londoniennes, malgré l’immense rivalité entre les deux clubs du nord de Londres. Dans une ambiance décrite comme très détendue, certains joueurs des Spurs auraient ainsi célébré la fin de saison aux côtés des nouveaux champions d’Angleterre. Du côté d’Arsenal, l’euphorie reste toutefois mesurée puisque la finale de la C1 face au Paris Saint-Germain approche déjà. Le capitaine Martin Ødegaard a d’ailleurs rappelé que le groupe restait pleinement concentré sur cet objectif européen, avec l’ambition d’offrir au club londonien la première Ligue des champions de son histoire.