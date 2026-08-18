Rodri explique pourquoi il a recalé le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone !

Le FC Barcelone a peut-être frappé un des gros coups de l’été. En enrôlant Rodri, les Blaugranas renforcent leur équipe avec le meilleur joueur du dernier Mondial, du dernier Euro, et Ballon d’Or 2024. Rien que ça. En plus d’avoir "volé" une recrue à l’ennemi juré Real Madrid, puisque Rodri était au départ promis aux Merengues. Le champion d’Espagne en titre a finalement déboursé une somme environnant les 70 millions d’euros pour s’offrir le Cityzen, et ainsi composer un milieu de terrain particulièrement bluffant, sur le papier du moins.

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Et la nouvelle recrue barcelonaise était présentée ce mardi, dans un contexte d’euphorie généralisé en Catalogne, où l’arrivée de l’ancien de l’Atlético génère un sacré enthousiasme. L’occasion pour lui d’expliquer son choix de rejoindre Barcelone plutôt que de rejoindre la capitale et le Real Madrid. « Le Barça est un très grand club, une référence au niveau mondial, pour sa façon de voir le football et pour les valeurs qu’il représente », a d’abord lancé le natif de Madrid.

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« La meilleure décision »

« J’avais d’autres options, mais le Barça était la première, et je l’ai fait savoir à Laporta. La première chose c’était de comprendre que mon étape dans mon club (Manchester City, NDLR) était terminée, et il fallait trouver une porte de sortie. J’ai mis du temps à l’assimiler. C’est le club le plus spécial où j’ai été. J’ai étudié et analysé les options, il y avait de très gros clubs intéressés. Avec ma famille et mes proches, on a pris celle qu’on pense être la meilleure décision. Mes décisions sont toujours liées à un enjeu sportif », a-t-il ajouté, sans pour autant nommer directement le Real Madrid.

Et surtout, il a expliqué croire au projet du club sur le moyen-long terme. « Le Barça grandit énormément ces dernières années. Le club a gagné deux Ligas de suite, ce qui est très difficile, et est à un pas de remporter la Ligue des Champions. Et il ne faut pas juste regarder le présent, il y a beaucoup de potentiel. Le milieu de terrain est spectaculaire. Nous avons de très grands joueurs à chaque poste. Je veux transmettre à l’équipe cette volonté de continuer à s’améliorer », a ainsi indiqué le joueur, qui retrouvera Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo ou Pau Cubarsi, entre autres. Reste désormais à voir si Hansi Flick le lancera dès ce week-end face à Elche en Liga, alors qu’il devrait être présenté aux supporters lors du Trofeo Gamper demain.