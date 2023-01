Les règles XXL fixées par le PSG aux stars parisiennes, les chiffres hallucinants d’un transfert de Kane à Manchester United

Les stars du PSG doivent se soumettre à des règles XXL

Le Paris Saint-Germain a l’occasion de prendre le large en cas de succès ce soir face au Stade de Reims. Un match importantissime avant de démarrer un mois de février d’enfer. L’Equipe revient dans ses pages intérieures sur la méthode Galtier-Campos qui a mis un point d’honneur à faire régner la discipline au sein du PSG. On apprend notamment que des règles très strictes ont été imposées à l’effectif. L’entraîneur des Rouge et Bleu a obligé les joueurs à participer au petit déjeuner et a prévenu qu’il serait intransigeant sur les retards. Une justification non valable peut se transformer en sanction qui amène à une mise sur le banc. L’autre point, c’est la réaction rapidement à un conflit. Et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé après la polémique sur le capitanat concernant Kimpembe. Comme expliqué par Galtier en conférence de presse, une réunion a eu lieu. Campos était aussi convié. Et si en public, le coach a tenté de calmer le jeu, en privé, le ton est monté. « Est-ce que tu aimerais qu’en cas de mauvaise passe, on te cible en conférence de presse ? », a lâché Campos selon le quotidien.

Harry Kane, c’est (très) cher !

L’intérêt des Red Devils n’est pas nouveau pour Harry Kane. Et bien la bande à Erik ten Hag est prévenue. il faudra faire sauter la banque pour l’attirer. Le tabloid parle d’un montant de 300M de livres, soit environ 340M d’euros. Cela comprend le coût du transfert qui est estimé à 120M d’euros. En comptant le salaire, le coût de l’opération s’envole. En effet, les dirigeants mancuniens ont fait des recherches et le buteur réclamait pas moins de 427 000 euros par semaine à Manchester City. Ce qui ferait donc voler en éclats la règle Cristiano Ronaldo qui consiste à ne pas dépasser le plafond de 200 000 euros par semaine pour un joueur.

Le SL Benfica retient Enzo Fernandez

Le SL Benfica a pris une grosse décision dans le dossier Enzo Fernandez. Pour contrer les offensives des clubs et notamment celle de Chelsea, le club lisboète travaille pour faire passer la clause libératoire de l’Argentin. Cette dernière passerait de 120M d’euros à 150M. Les Blues sont prévenus.