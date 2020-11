EdF : Jules Koundé fixe ses objectifs en vue de l'Euro

À 22 ans, Jules Koundé s’est déjà fait un beau nom en Europe. Depuis son départ des Girondins de Bordeaux en juillet 2019, le natif de Paris excelle un peu plus chaque week-end sous le maillot andalou et se rapproche à petits pas de l’Équipe de France. Malgré son jeune âge et quatre sélections avec les U21 Bleus, le défenseur courtisé par Manchester City l’été dernier, aspire à mieux, comme tout joueur de football se fixant des objectifs. Et forcément, à quelques mois de l’Euro, celui qui a encore trois belles années de contrat à Séville a pour objectif d’y être. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé à Canal+ au cours du Canal Football Club.

La suite après cette publicité

«Oui c’est mon objectif. C’était déjà l’objectif l’année dernière avant que ce soit repoussé et c’est quelque chose qui me drive au jour le jour. C’est ce pourquoi je joue, ce pourquoi je lutte, c’est ce qu’il y a de mieux je pense pour tous footballeur, et c’est quelque chose qui doit me guider chaque jour quand je me lève», a ainsi confié l’un des nombreux prétendants à la lutte acharnée qui se prépare pour une place en défense en vue du prochain Euro.