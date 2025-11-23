Arsenal : Eberechi Eze marque contre Tottenham… qui le voulait cet été

Voilà un but qui va faire beaucoup de mal aux supporters de Tottenham. Ce dimanche, lors du tant attendu derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham, les Gunners n’avaient pas le droit à l’erreur pour conforter leur première place. Et après une première période maîtrisée, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas tardé avant d’ouvrir le score grâce à Leandro Trossard.

La suite après cette publicité

Quelques secondes plus tard, les locaux ont doublé la mise grâce à Eberechi Eze. Trouvé à l’entrée de la surface, l’ancien de Crystal Palace s’est défait de plusieurs joueurs avant d’armer une frappe limpide qui n’a laissé aucune chance à Vicario. Un but spécial pour le milieu offensif de 27 ans qui avait refusé les Spurs cet été pour rejoindre le rival Arsenal.