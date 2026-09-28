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MLS

MLS : le nouveau coup franc sublime de Lionel Messi avec l’Inter Miami

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp
Columbus 2-1 Inter Miami

Lionel Messi continue de régaler sur coups de pied arrêtés. Pour la deuxième rencontre consécutive, l’Argentin a inscrit un coup franc sublime, cette fois face au Columbus Crew. Alors que l’Inter Miami était mené après un penalty transformé par Josef Martínez, l’octuple Ballon d’Or a parfaitement enroulé son coup franc depuis un angle presque impossible, trompant Patrick Schulte et permettant aux siens de revenir à hauteur. Avec cette réalisation, Messi porte son total à 21 buts en MLS cette saison.

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Mais ce nouveau bijou n’aura pas suffi à l’Inter Miami, finalement battu 2-1 dans les dernières secondes. Réduite à dix après l’expulsion de Santiago Morales, la formation floridienne a concédé le but décisif après une frappe lointaine de Brais Mendez mal maîtrisée par Rocco Ríos Novo, avant que Josef Martínez ne suive pour pousser le ballon au fond. Malgré une possession largement favorable, Miami repart donc de Columbus avec une défaite particulièrement frustrante.

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