Franck Haise reconnaît avoir fait des erreurs à Nice

Le hasard du calendrier va faire revenir Franck Haise à Nice, à l’occasion du match de la 25e journée de Ligue 1 contre Rennes. Ancien coach des Aiglons, le nouvel homme fort des Rouge et Noir a logiquement été interrogé sur son passé récent sur la Côte d’Azur en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire un petit mea culpa en reconnaissant avoir commis des erreurs avant son départ par la petite porte.

«Je n’ai pas su tirer le meilleur de mon groupe. Je l’ai déjà dit, j’ai perdu de l’énergie dans des zones d’intervention qui n’étaient pas les miennes. Et quand c’est le cas, on perd aussi en lucidité dans les moments difficiles, sur le côté positif, entraînant. Je n’ai pas été bon à ce niveau-là, ça, c’est certain. Je n’ai pas assez aidé mon équipe et mon groupe, notamment sur les deux derniers mois. (…) Je me doute que l’accueil ne sera pas à 100 % positif, chacun réagira comme il l’entendra. J’ai essayé de tendre vers ça quand j’étais là-bas, pas toujours avec réussite. On pourrait refaire les choses de meilleure manière, à plein d’égards, et pas seulement moi, mais on ne peut pas revenir en arrière. Il faut en tirer les leçons. J’en ai tiré certaines», a-t-il confié dans des propos relayés par Ouest-France.