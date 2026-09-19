Barça : Deco confirme la prolongation de contrat de Raphinha

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Raphinha va se poursuivre encore quelques années. Ce samedi après-midi, le directeur sportif du club catalan, Deco, a affirmé que la prolongation de l’attaquant brésilien âgé de 29 ans était bouclée, lors de l’Assemblée générale ordinaire des socios. « Le renouvellement du contrat de Raphinha est conclu jusqu’en 2029. Il restera quatre ans de plus », a indiqué l’un des hommes forts de la direction sportive de l’actuel leader de LaLiga.

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En feu depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Stade Rennais et de Leeds United a déjà inscrit 11 réalisations et a délivré trois passes décisives en seulement sept rencontres, toutes compétitions confondues. Deco en a également profité pour évoquer les cas de deux joueurs issus de la Masia et qui rayonnent sous les ordres de Hansi Flick, à savoir Marc Bernal et Xavi Espart. « Ils vont également renouveler leur contrat. »