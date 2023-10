Bayern : Thomas Tuchel agace en Allemagne

Reçu 6 (points, ndlr) sur 6 en Ligue des Champions et comptabilisant 20 points sur 24 possibles en Bundesliga, le Bayern Munich réalise un début de saison quasi parfait qu’on oublierait presque la lourde défaite contre le RB Leizpig (3-0) en Supercoupe d’Allemagne. Thomas Tuchel n’est pas étranger à cela. Arrivé en mars dernier, l’ancien coach du Paris Saint-Germain qui avait eu du mal en fin de saison dernière à s’acclimater à son équipe - malgré une Bundesliga glanée - rencontre plus de réussite depuis quelques mois. S’il reste des axes de progression et que son équipe pointe à la troisième place suite aux débuts canon du Bayer Leverkusen (1er, 22 points) et du VfB Stuttgart (2e, 21e), le contexte a tout pour être sain en Bavière.

Mais difficile d’oublier les bonnes habitudes au FC Hollywood. Depuis le début de saison, Thomas Tuchel est au centre des attentions en Allemagne. Réclamant un milieu au dernier mercato et notamment un numéro 6, le technicien allemand n’a vu personne arriver pour épauler Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Konrad Laimer. La piste João Palhinha (Fulham) n’est pas allé au bout et certains éléments comme Trevoh Chalobah (Chelsea) ou Kyle Walker (Manchester City) n’ont pas débarqué en Bavière. Disposant d’une relation tendue avec un cadre comme Joshua Kimmich qu’il trouve trop lent en tant que numéro 6 et Leon Goretzka qu’il a mis sur le banc avant de changer son fusil d’épaule face à ses prestations, Thomas Tuchel traînait son spleen après l’échec du dossier João Palhinha : «il n’y a pas de nouvelles à ce sujet et cela ne sert à rien d’y penser maintenant non plus. Il joue à Fulham et nous jouons ici sans lui. Je ne sais pas, les choses peuvent parfois changer. Personne ne peut le prédire.»

Autre joueur avec qui Thomas Tuchel a eu un accroc, Matthijs De Ligt. Remplaçant derrière Kim Min-jae et Dayot Upamecano sur le début de saison, le Néerlandais a attendu la blessure de ce dernier pour rebattre les cartes et se montre performant. Auparavant, il avait goûté au banc et aux remontrances de son coach. Mais plus que ses tensions avec le vestiaire, ce sont ses déclarations qui crispent en Allemagne où le terme de "pleureuse / chouineuse " revient de plus en plus. Que ce soit pour critiquer l’arbitrage contre le Bayer Leverkusen (2-2), cartonner la tournée des joueurs de la sélection allemande en Amérique du Nord ou rajouter de l’huile sur le feu sur le mercato, Thomas Tuchel ne loupe pas l’occasion à chaque sortie médiatique.

La dernière en date était d’ailleurs sur le mercato après qu’Uli Hoeneß ait déclaré qu’il n’y aura pas de mouvement majeur cet hiver. «Si le patron le dit, alors c’est vrai (rires). Nous ne pouvons pas nous permettre une crise de blessures majeure. Sinon, nous garderons nos options ouvertes. Nous sommes entièrement convaincus de la qualité de l’équipe. Des joueurs comme Min-jae jouent tous les matchs, ici et avec l’équipe nationale. Maintenant, tout ce que nous pouvons offrir, c’est régénération, régénération, régénération» a-t-il déclaré. Une sortie qui témoigne son envie de renforcer quantitativement un effectif qu’il trouve trop juste actuellement. D’ailleurs, le président d’honneur Uli Hoeneß avait taxé de "déclarations imprudentes" certaines sorties de l’ancien du Borussia Dortmund et du Bayern Munich. Dans les médias allemands en tout cas, le cas Thomas Tuchel est clairement débattu. «C’est un sujet qui doit être discuté en interne et non après chaque match devant les caméras de télévision. Cela vous amène, en tant que joueur, à gérer des choses qui ne sont tout simplement pas nécessaires», a déclaré Thomas Strunz sur Sky 90.

«Malgré tous les problèmes qui existent toujours, le travail de Thomas Tuchel est d’assurer une bonne ambiance dans le vestiaire, car les meilleures performances doivent être livrées tous les trois jours» a poursuivi le consultant passé au Bayern Munich et à Stuttgart quand il était joueur. Ancien joueur du Bayern Munich et de Liverpool et désormais consultant pour Sky Sports, Dietmar Hamann a aussi pointé du doigt les déclarations du coach allemand : «il est bien payé, il évolue dans l’un des meilleurs clubs. Bien sûr, ils pourraient avoir un ou deux joueurs de plus, mais maintenant, il leur reste huit ou neuf matches avant les vacances d’hiver, donc ils s’en sortiront. Ensuite, il faut voir ce qui se passe. Mais je ne peux vraiment plus écouter ces lamentations constantes, car bien sûr, ce n’est pas non plus bon pour le club et l’équipe. Je ne voudrais pas entendre ça si j’étais joueur. Il faut responsabiliser les joueurs qui parlent fort.» Thomas Tuchel est en train de se créer une image de pleureuse en Allemagne et les médias locaux commencent à en avoir assez…