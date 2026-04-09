Javier Pastore explique comment il a recruté Enzo Fernandez

Ancien du Paris Saint-Germain, Javier Pastore (36 ans) fait son petit bonhomme de chemin, lui qui s’est notamment reconverti en tant qu’agent de joueurs. L’un de ses clients est un certain Enzo Fernandez, dont l’avenir à Chelsea fait beaucoup parler. Dans les colonnes de Ouest-France, El Flaco en a dit plus sur sa nouvelle vie et sur la gestion d’un tel dossier, qui est déjà un gros coup pour un agent qui se lance.

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«J’ai arrêté ma carrière il y a trois ans, ça, tout le monde le sait. Je viens de lancer ma propre structure d’agent, c’est un nouveau travail, quelque chose d’autre dans le foot pour moi. Je suis très fier et content de pouvoir faire ça (…) J’ai fait des cours pendant deux ans sur la gestion des clubs de football et j’ai obtenu mon diplôme auprès de la FIFA. Ça m’a ouvert beaucoup de portes. J’ai discuté avec beaucoup de jeunes joueurs argentins qui m’ont demandé des conseils, et si je pouvais être derrière eux. Ça m’a donné envie de le faire. Alors, j’ai pris l’initiative de créer ma structure. Je viens de commencer et j’ai la chance de travailler avec le meilleur milieu de terrain du monde.» Il a conclu en avouant qu’il n’avait pas pensé à cette reconversion, tout en ajoutant qu’il y a beaucoup à faire pour accompagner les joueurs et qu’il essaie de le faire du mieux possible.